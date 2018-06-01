Воробьев рассказал о надбавке к зарплате врачей

Участковые педиатры и терапевты, работающие в Московской области, начали получать ежемесячные надбавки к зарплате, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в пятницу, 1 июня.

«Мы начали новую программу по привлечению терапевтов и педиатров. У нас порядка 1,9 тысячи терапевтов в области и 1350 педиатров. Мы с апреля месяца начали доплачивать 32 тысячи рублей, если каждый специалист выполняет определенные требования», — сказал Воробьев.

Среди прочих критериев губернатор выделил внимательное и вежливое отношение к пациенту.

В свою очередь министр здравоохранения региона Дмитрий Марков уточнил, что для получения надбавки к зарплате специалист должен работать не более, чем на 1,25 ставки только на одном участке с количеством 1,7 тысячи прикрепленного взрослого населения и 800 детского, выполнять ключевые показатели эффективности (стопроцентная диспансеризация, низкие показатели смертности на участке, отсутствие обоснованных жалоб).

В сентябре сообщалось, что средняя зарплата врача в регионе составляет 74 тысячи рублей.