Подмосковные врачи стали призерами всероссийского конкурса

Подмосковные медицинские работники стали призерами финального этапа Всероссийского конкурса врачей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 4 июля.

«Московская область гордится своими специалистами. Поздравляю победителей, спасибо за ежедневную профессиональную работу. Ваш труд высоко оценен по праву», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, в номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям» второе место занял Борис Никольский, который является заведующим отделением функциональной диагностики Подольской клинической больницы. Павел Полупан, врач-стоматолог Московской областной стоматологической поликлиники, занял третье место в соответствующей номинации.

Марков также отметил, что местные власти уделяют серьезное внимание проблеме нехватки врачей. Только в течение последних пяти лет для работы в регионе привлекали порядка пяти тысяч специалистов. Благодаря программе «Земский доктор», высококвалифицированные специалисты приезжают в подмосковные села.

В начале июня губернатор области Андрей Воробьев объявил о старте новой программы по привлечению терапевтов и педиатров: они начали получать ежемесячные надбавки к зарплате.