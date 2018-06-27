Власти Подмосковья назвали сроки решения проблемы нехватки врачей

Порядка пяти тысяч врачей привлекли на работу в Подмосковье в течение пяти лет, вопрос с нехваткой специалистов первичного звена планируется решить в ближайшие два года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 27 июня.

«Нам не хватает около одной тысячи участковых терапевтов и педиатров, в этом году мы привлечем свыше 400 специалистов данного профиля. Также планируем трудоустроить порядка 100 врачей общей практики. В течение двух лет кадровый дефицит специалистов первичного звена будет закрыт», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, всего в регионе на данный момент работают 24 тысячи врачей и свыше 51 тысячи среднего медперсонала.

В середине июня министр рассказал, что более 300 докторов приедут работать в села Московской области в рамках госпрограммы «Земский доктор».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил проработать вопрос увеличения зарплаты участковым терапевтам и педиатрам, нехватка которых особенно ощутима.

