Власти Подмосковья отчитались об оказании высокотехнологичной медпомощи

Почти 39 тысяч жителей Московской области получили высокотехнологичную медпомощь с начала года, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее слова в понедельник, 6 августа, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это почти на 1,6 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметила она.

По ее словам, сегодня высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить в 21 медицинском учреждении области.

В свою очередь, министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков отметил, что постепенно данный вид помощи становится доступней. Он уточнил, что заявку на получение сложных медицинских услуг можно оформить через любой МФЦ, а также на сайте государственных и муниципальных услуг.

Данная медпомощь продолжает развиваться в Подмосковье, в прошлом году врачи провели более 55 тысяч высокотехнологичных операций, напомнили в пресс-службе профильного ведомства.

Высокотехнологичная медицинская помощь применяется для лечения сложных заболеваний, в частности, онкологии, ожогов, а также при трансплантации органов. В рамках ВМП могут применяться методы лечения, использующие клеточные технологии, роботизированную технику, информационные технологии и методы генной инженерии, говорится на сайте mosgorzdrav.