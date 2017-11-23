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Более 55 тысяч высокотехнологичных операций провели в Подмосковье

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Более 55 тысяч высокотехнологичных операций провели в Подмосковье с начала года, проинформировала первый заместитель председателя регионального правительства Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 23 ноября.

«Это в два раза больше, чем пять лет назад, — в 2012 году эта цифра составляла 26 тысяч операций», — подчеркнула Забралова.

Министр здравоохранения Мособласти Дмитрий Марков, в свою очередь, добавил, что в регионе реализуется проект по оптимизации получения населением высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). «Сбор всех документов на ВМП осуществляется в электронном виде. Все работает по принципу одного окна. Можно обратиться в свое лечебное учреждение, в МФЦ или оставить заявку на портале госуслуг. Пациентам больше не нужно ездить в Москву и неделями ждать талон, получение направления мы сократили до трех дней», — рассказал он.

В настоящее время ВМП в регионе оказывает 21 учреждение. Житель Московской области может обратиться за ней как в областное учреждение здравоохранения, так и в федеральное.

Высокотехнологичная медицинская помощь — это медицинская помощь с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. В рамках ВМП могут применяться методы лечения, использующие клеточные технологии, роботизированную технику, информационные технологии и методы генной инженерии, говорится на сайте mosgorzdrav.

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