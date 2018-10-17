Власти Подмосковья отчитались о модернизации технической базы медучреждений

Новое медицинское оборудование общей стоимостью почти 10 миллионов рублей поступило в больницу в Балашихе в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 17 октября.

«Совершенствование материально-технической базы медучреждений — одна из наших основных задач. Новые аппараты обладают отличными техническими характеристиками», — сказал министр здравоохранения области Дмитрий Матвеев.

Он уточнил, что стоимость нового оборудования в городской больнице имени А. М. Дегонского составляет 9,7 миллиона рублей. В частности, были закуплены аппараты ИВЛ, прикроватные мониторы. По словам министра, техника позволит отслеживать малейшие изменения в состоянии пациентов.

Всего в этом году на закупку нового медицинского оборудования из региональной казны было выделено около пяти миллиардов рублей, говорится в сообщении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев распорядился увеличить финансирование системы здравоохранения. По его инициативе в области реализуется программа капитального ремонта медучреждений. Он неоднократно заявлял, что местные жители должны быть уверены в качестве медицинского сервиса.