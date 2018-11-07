Семь спортивных объектов построят в Подмосковье до конца года

Семь новых спортивных объектов появятся на территории Московской области до конца года, заявил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во среду, 7 ноября.

«Физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейном в поселках Уваровка Можайского района, Глебовский городского округа Истра и Реммаш Сергиево-Посадского района, три спорткомплекса с ледовой ареной в городских округах Красногорск и Наро-Фоминск, ФОК с универсальным спортивным залом в микрорайоне Подрезково городского округа Химки введут в эксплуатацию в Подмосковье до конца этого года», — рассказал Тагиев.

По его словам, к настоящему моменту уже введены в эксплуатацию спорткомплексы во Фрязине, Котельниках, Кашире. В 2019 году планируется построить еще пятнадцать сооружений, добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу развивать спортивное движение в регионе. Особое внимание он просил уделить вопросам детского спорта. Он также распорядился отдать под спортцентры инфраструктурные объекты, построенные для чемпионата мира по футболу. Предполагается, что ни их базе откроют различные секции.

В августе сообщалось, что в ближайшие пять лет по программе «Спорт Подмосковья» реконструируют 16 центральных стадионов.