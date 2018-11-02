Полсотни спортивных состязаний организуют в Подмосковье 3 ноября

Свыше 50 различных спортивных мероприятий пройдут в Московской области 3 ноября в преддверии Дня народного единства, сообщил региональный министр физической культуры и спорта Роман Терюшков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 2 ноября.

«Мы специально выстроили программу организации любительских турниров, массовых соревнований, чтобы жителям региона было из чего выбирать в праздничные дни», — сказал Терюшков.

Центральным событием, по его словам, станет гонка с препятствиями под названием «Живу спортом». Она пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Ожидается, что в мероприятии примут участие двести команд, отмечается в сообщении пресс-службы профильного ведомства.

Также в этот день состоятся турнир по боксу в Рузе, состязания по авиамоделированию в Мытищах, легкоатлетический кросс в Орехово-Зуеве. С подробным перечнем мероприятий можно ознакомиться на сайте областного правительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал развивать спортивное движение в области. Он подчеркнул, что власти направят усилие на развитие детского спорта.

