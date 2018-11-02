Губернатор Подмосковья вручил награды детям-героям

В преддверии Дня народного единства губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды выдающимся жителям и детям-героям, сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 2 ноября.

«Все мы сходимся в желании сделать Россию сильной и независимой. Сегодня очень важно иметь общие идеи, объединяться, поддерживать друг друга и вместе радоваться победам. Наша цель — счастливое, здоровое, чистое Подмосковье, развитие каждого нашего муниципалитета, каждой нашей территории», —сказал Воробьев на церемонии награждения.

Губернатор отметил мужество маленьких жителей региона, которые смогли повести себя в трудных ситуациях «очень по-взрослому». Он напомнил, что в области дети впервые получают эти награды. По словам Воробьева, он ценит возможность лично наградить выдающихся граждан Подмосковья.

В частности, Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований городского округа Дубна Юлиан Будагов. С полным списком имен можно ознакомиться на сайте областного правительства.

17 октября Воробьев вручил госнаграды лучшим работникам дорожного хозяйства. В начале месяце он отметил заслуги подмосковных учителей. Тогда же он отметил, что качественное образование позволит области двигаться вперед.