Воробьев наградил лучших дорожников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды лучшим работникам дорожного хозяйства. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 17 октября.

«Мы собрались, чтобы поздравить наших дорожников с профессиональным праздником. Наш регион очень оживленный, насыщенный. Хочу подчеркнуть важность работы всех дорожных, транспортных служб», — сказал Воробьев на торжественной церемонии.

От также отметил качественные улучшения в работе дорожников, которые, по его словам, замечают местные жители. «В последнее время транспортники и дорожники очень сильно прибавили в работе, это заметили люди. Самая высокая оценка — это признание труда теми, для кого ты работаешь», — подчеркнул губернатор.

Воробьев добавил, что за последние несколько лет в регионе было построено большое количество транспортных развязок, что позволило решить множество проблем. Однако власти не планируют останавливаться на достигнутом, впереди предстоит большая работа, заключил глава региона.