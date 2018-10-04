Воробьев вручил награды почетным жителям Подмосковья

Губернатор Андрей Воробьев вручил государственные и региональные награды выдающимся жителям в преддверии Дня Московской области. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 4 октября.

«По административным меркам мы достаточно молодой регион, но Подмосковье как часть России имеет свою многолетнюю, многовековую историю и всегда вносило большой вклад в развитие культурных, духовных традиций нашей страны, в ее военные и научные победы. Историю перемен пишут люди. Участие и целеустремленность жителей — залог успехов в любом деле», — сказал Воробьев, открывая торжественное мероприятие.

Он напомнил, что в этом году Московской области исполняется 89 лет.

Накануне Андрей Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя и вручил награды лучшим специалистам. Он подчеркнул, что намерен сделать подмосковное образование одним из лучших в стране. Впрочем, добавил он, оно уже сейчас довольно высоко котируется.

Ранее губернатор заявил, что власти не могут добиться процветания Подмосковья без поддержки местных жителей. Он призвал чиновников прислушиваться к мнению граждан. Воробьев привел в пример программы по благоустройству. По его словам, жители с большим желанием участвуют в обсуждении проектов.