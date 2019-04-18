Воробьев рассказал Путину детали строительства дорожной развязки в Химках

Власти Московской области проконтролируют строительство дорожной развязки в Химках, заявил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 18 апреля. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

«Для жителей это важная развязка. (...) Химки растут, и перспективы там серьезные по развитию. И один проезд, который сейчас там существует, для "Энергомаша", конечно, это мучение», — сказал Воробьев, отмечая важность развязки.

Губернатор уточнил, что торги на проектирование и строительно-монтажные работы будут объявлены в 2020 году, сдача объекта запланирована на 2021 год.

В свою очередь министр транспорта Евгений Дитрих, который также присутствовал на встрече, отметил передовой опыт Подмосковья в отработке причин дорожно-транспортных происшествий.

«Выезжают, собственно говоря, комиссары, сотрудники управления Московской области, разбирают то или иное дорожно-транспортное происшествие прямо на месте по косточкам и оперативно в течение недели — 10 дней — принимают меры, которые позволяют техническими средствами исключить последующую возможность возникновения ДТП», — рассказал он.

Министр также отметил значительные снижение смертности да подмосковных дорогах.