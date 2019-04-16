Подмосковье отказалось от побелки деревьев

Министерство благоустройства Подмосковья отказалось от побелки деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 16 апреля.

«Побелка деревьев мало распространена в мире. В Москве так же отказались от этой практики», — сказал Хайкин, отметив, что она портит облик города.

В пресс-службе профильного ведомства пояснили, что побелка разрушает кору деревьев, а не защищает, как считалось ранее. «Побелка снижает проницаемость коры, из-за этого вещества хуже перемещаются из кроны дерева в корни. От этого корни отмирают раньше времени и деревья ослабевают», — говорится в сообщении.

Хайкин призвал жителей региона уведомлять министерство благоустройства о местах с побеленными деревьями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вопросам экологии в регионе уделяются большое внимание. Он напомнил, что Подмосковье одним из первых регионов внедрило экологический стандарт обращения с отходами.