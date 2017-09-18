Губернатор Подмосковья поблагодарил участников экологической акции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и участников ежегодной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево». Об этом сообщает РИАМО в понедельник, 18 сентября.

«Я хотел бы обратить внимание на акцию, которая стала традиционной, доброй, важной в нашем Подмосковье. Хочу поблагодарить всех жителей, всех гостей, каждого, кто принял участие в этом очень важном, благородном деле», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что уже третий год подряд в Подмосковье высаживается леса больше, чем производится санитарных рубок. По его словам, акция по посадке деревьев компенсирует вред, причиненный лесному массиву жуком-короедом. Воробьев выразил уверенность в том, что жители региона и в дальнейшем будут охотно принимать участие в акции.

Общеобластная акция «Наш лес. Посади свое дерево» состоялась в Подмосковье в субботу, 16 сентября.

В ней приняли участие более 150 тысяч человек, они посадили свыше 1,7 миллиона деревьев на площади более 1 тысячи гектаров, уточняется в сообщении. Воробьев дал старт экологической акции, высадив несколько сеянцев сосны и дуба.

Всего в текущем году в Мособласти было посажено свыше 1,7 миллиона молодых деревьев на общей площади более 700 гектар.