Подмосковным жителям предложат отмечать Дни леса и урожая

Комитет Московской областной Думы по вопросам образования, культуры и туризма рассмотрит 8 июня законопроект об учреждении в регионе ряда праздничных дат. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

Авторы инициативы, в частности, предлагают праздновать 21 сентября День урожая Подмосковья, День национальной народной игрушки — 24 августа. Кроме того, законодатели намерены учредить День Леса, чтобы закрепить традицию массовой посадки деревьев. Памятным днем предлагается сделать 2-ю или 3-ю субботу первого осеннего месяца. Депутаты также считают целесообразным учредить 29 июня День первого русского корабля, так как в этот день в 1667 году была основана первая в России государственная кораблестроительная верфь в селе Дединово Коломенского уезда.

В сообщении пресс-службы отмечается, что новые региональные праздники не будут выходными днями.

Полный список возможных праздников Московской области и окончательный вариант комитет по вопросам образования, культуры и туризма представит на рассмотрение Мособлдумы 15 июня, уточняет агентство.

16 января губернатор Самарской области Николай Меркушкин подписал закон об установлении в регионе нового праздника — Дня отца. Новый праздник местные жители будут отмечать в первую субботу ноября.