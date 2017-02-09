Минкульт поддержал идею учредить День патриотизма в годовщину введения эмбарго

Министерство культуры дало положительный отзыв на предложение учредить в России День патриотизма и отмечать его 6 августа — в годовщину введения продуктового эмбарго в отношении западных стран. Об этом говорится в ответе первого замминистра Владимира Аристархова на запрос председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, передает ТАСС в четверг, 9 февраля.

По мнению Минкульта России, данная законодательная инициатива заслуживает внимания. «Вместе с тем указанный вопрос целесообразно рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук», — отмечается в письме Аристархова, копия которого имеется в распоряжении агентства.

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Представитель ведомства также указывает на необходимость финансово-экономического обоснования, так как празднование Дня патриотизма потребует выделения бюджетных средств.

Инициативу отмечать День патриотизма выдвинул глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. В своем обращении к руководству Госдумы он отметил, что «установление новой памятной даты 6 августа, позволит увековечить то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление», уточняет ТАСС.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, а также Канада, Австралия и Норвегия установили ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав РФ, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа того же года российский президент Владимир Путин своим указом ввел эмбарго на ввоз целого перечня продуктов из этих стран.