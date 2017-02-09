Песков затруднился оценить идею ежегодно праздновать введение продэмбарго

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел странным предложение учредить праздник День патриотизма и отмечать его в годовщину введения продуктового эмбарго в отношении Запада — 6 августа. Об этом он заявил в четверг, 9 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нет никакого отношения к этому в Кремле, это первое. И второе, вся эта история не совсем понятна, я бы все-таки рекомендовал уточнить и у депутата, что он имел в виду, и у Минкультуры, что они на это ответили, потому что достаточно противоречивые сообщения», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к данной инициативе.

Ранее в понедельник стало известно, что Министерство культуры дало положительный отзыв на предложение учредить в России День патриотизма. Об этом значилось в ответе первого замминистра Владимира Аристархова на запрос председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

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Вместе с тем, Аристархов отметил, что этот вопрос надо «рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук». Кроме того, необходимо представить финансово-экономическое обоснование.

Инициатива учреждения нового праздника принадлежит главе Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахману Янсукову. В своем обращении к руководству Госдумы он подчеркнул, что установление новой памятной даты позволит «увековечить проявление единства внутри страны» в ответ на внешнее давление.

В 2014 году ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза установили ограничительные меры в отношении России, связав их с вхождением Крыма в состав РФ, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа того же года российский президент Владимир Путин своим указом ввел эмбарго на ввоз целого перечня продуктов из этих стран.