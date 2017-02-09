Минкульт уточнил свою позицию по Дню патриотизма после слов Пескова

Предложение учредить в России День патриотизма не нашло поддержки в министерстве культуры. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил заместитель главы ведомства Владимир Аристархов, передает «Интерфакс».

«Прежде чем принимать решение об учреждении новой памятной даты, необходимо понять, что этот праздник может привнести по сравнению с уже существующими», — пояснил Аристархов.

По его словам, в ведомстве проработали этот вопрос и пришли к выводу, что введение нового праздника является избыточным. «В связи с этим Министерство культуры РФ эту инициативу не поддерживает», — указал чиновник.

Аристархов также добавил, что патриотизм является «неотъемлемым качеством нормальной, цельной и зрелой личности». Однако в России уже есть целый ряд памятных дат и праздников, которые способствуют воспитанию такой личности: День Победы, День защитника Отечества, День России, День народного единства, перечислил он.

Ранее инициативу прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что «вся эта история не совсем понятна» и необходимо уточнить ее смысл.

Идея учредить новый праздник и отмечать его в годовщину введения продуктового эмбарго в отношении Запада — 6 августа — принадлежит главе Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахману Янсукову. В своем обращении к руководству Госдумы он подчеркнул, что установление новой памятной даты позволит «увековечить проявление единства внутри страны» в ответ на внешнее давление. При этом сообщалось, что Минкульт счел инициативу заслуживающей внимания.

6 августа 2014 года президент России Владимир Путин своим указом ввел эмбарго на ввоз целого перечня продуктов из стран Евросоюза и США. Это стало ответной мерой на антироссийские санкции, введенные этими государствами после присоединения Крыма к России, а также начала конфликта на юго-востоке Украины.