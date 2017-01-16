Самарский губернатор учредил День отца

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин подписал закон об установлении в регионе нового праздника — Дня отца. Об этом в понедельник, 16 января, сообщается на официальном сайте областного правительства.

Новый праздник жители региона будут отмечать в первую субботу ноября. Появление праздничной даты призвано повысить роль отцовства в обществе и укрепить ценность института семьи, отметили в пресс-службе правительства.

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В апреле 2014-го депутаты Госдумы общались к зампреду российского правительства Ольге Голодец с просьбой учредить День отца на федеральном уровне. Избранники предлагали сделать праздничным третье воскресенье июня, писала газета «Известия».

Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько лет назад учредил День чеченской женщины. Праздник отмечается в третье воскресенье сентября.

День отца отмечается более чем в 50 странах по всему миру, в том числе в Великобритании, Германии, Франции, США и Швейцарии. В России этот праздник закреплен на местном законодательном уровне в несколько регионах, в частности Архангельской, Волгоградской, Вологодской, Магаданской и Ульяновской областях.

