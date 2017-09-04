Подмосковный губернатор призвал жителей посадить по дереву

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил всех жителей региона 16 сентября принять участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево». Об этом сообщает РИАМО в понедельник, 4 сентября.

«Ждем всех жителей Подмосковья с семьями для того, чтобы стать частью этой акции, приобщиться к очень важной теме — теме защиты экологии, сохранения наших лесов», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

В ходе акции, которая проходит в регионе в пятый раз, планируется посадить порядка 1,6 миллиона деревьев на 400 гектарах земель лесного фонда, а также более 200 тысяч парковых деревьев.

В середине июня биологи обнаружили в лесу на западе Московской области гнездо краснокнижных черных аистов, которых не было в регионе около сотни лет. Тогда власти региона заявили, что, если появятся птенцы, то участок леса, где они обитают, сделают памятником природы регионального значения.