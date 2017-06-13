Черные аисты вернулись в Подмосковье спустя 100 лет

Биологи обнаружили в лесу на западе Московской области гнездо краснокнижных черных аистов, которых не было в регионе около сотни лет. Об этом сообщает телеканал «360» во вторник, 13 июня.

Специалисты нашли гнездо в трещине сосны, рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган. Теперь за птицами наблюдают в режиме реального времени. Если появятся птенцы, то участок леса, где они обитают, сделают памятником природы регионального значения, добавил Коган.

Последний раз черные аисты гнездились в Московской области в начале прошлого века, отмечает телеканал. По данным биологов, эта птица сооружает гнездо раз в год в кронах старых деревьев. Гнезда находятся на высоте до 20 метров.

24 апреля сообщалось, что китайские ученые вместе с российскими будут осуществлять мониторинг редких видов арктических птиц на Ямале. В частности, они помогут в изучении популяций редкого лесного подвида гуменника, водоплавающей птицы отряда гусеобразных, с помощью которого получат полную картину миграции этого вида.

Черный аист — редкая, очень осторожная и скрытная птица. В отличие от белого аиста держится вдали от человека, в глухих и труднодоступных местах.