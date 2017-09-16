Подмосковный губернатор дал старт экологической акции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая проходит по всей территории региона. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 16 сентября.

Мероприятие прошло в деревне Топорково. «Пятый раз мы встречаемся вместе в самых разных уголках Подмосковья для того, чтобы нанести сокрушительный удар той трагедии, которая была связана с жуком короедом. И каждый год десятки тысяч людей приходят на поле и вносят свой посильный вклад», — заявил губернатор.

Воробьев высадил несколько сеянцев сосны и дуба. Всех участников мероприятия обеспечили посадочным материалов и инвентарем.

Гостями акции стали депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, летчики-космонавты Максим Сураев и Петр Климук.

Всего в 2017 году в Подмосковье было посажено свыше 1,7 миллиона молодых деревьев на общей площади более 700 гектар, отмечается в пресс-релизе. Эта площадь сравнима с территорией, которую могли бы занять 943 футбольных поля.