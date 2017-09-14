Воробьев поздравил сотрудников Росгвардии с новосельем

Сотрудникам национальной гвардии Российской Федерации вручили ключи от новых квартир в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 14 сентября.

На мероприятии присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Я хотел бы вас поздравить, пожелать, чтобы в этих стенах и из этих окон все было прекрасно. Приятно, что сегодня национальная гвардия может предоставлять такие квартиры, особенно важно, что из окон ваших домов видны и школа, и поликлиника», — сказал он.

На западной стороне микрорайона Дзержинского в Балашихе для Росгвардии построено четыре жилых дома на 557 квартир. Каждая из них выполнена с полной чистовой отделкой, с установкой сантехприборов. Кухни оборудованы электрическими плитами и мойками для мытья посуды. Кроме того, каждая квартира имеет остекленную лоджию.

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) образована 5 апреля 2016 года указом президента Владимира Путина. Структура включает собственно войска Нацгвардии (бывшие внутренние войска МВД), а также региональные отряды СОБР и ОМОН.