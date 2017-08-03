Сотрудники Росгвардии нашли арсенал оружия в подмосковной квартире

Сотрудники Росгвардии в рамках оперативно-разыскных мероприятий обнаружили склад оружия в квартире жителя подмосковного города Лобня. Об этом в четверг, 3 августа, в пресс-службе ведомства сообщили ТАСС.

«Саперы Росгвардии установили, что в квартире находятся 28 единиц стрелкового оружия, 16 гранат, 27 запалов, 1,5 килограмма пороха, 34 сигнальные ракеты, 18 единиц холодного оружия и более 7 тысяч различных боеприпасов», — говорится в заявлении.

Как отмечают в Росгвардии, весь найденный арсенал оружия и боеприпасов передан следственно-оперативной группе.

18 июля стало известно, что водолазы Росгвардии обнаружили в акватории реки Москва на территории столичного района Хорошево-Мневники арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Среди находок — три пистолета — ТТ, Walther и Reck Government. Кроме того, были обнаружены магазин от автомата Калашникова, пакет с различными патронами, а также мобильный телефон и автомобильный номер.