Губернатор Московской области оценил акцию «Лес Победы»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на акцию «Лес Победы» вышли жители всех без исключения муниципалитетов. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в понедельник, 14 мая.

«Хочется отметить массовую, традиционную, ставшую очень популярной акцию "Лес Победы". Приятно, что во всех без исключения муниципалитетах вышло большое количество людей — около 300 тысяч человек. Наши трудовые коллективы и иностранные инвесторы также приняли в ней участие и сажали деревья», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

12 мая глава региона лично дал старт экологической акции: он высадил сеянцы сосны и дуба. Помимо губернатора и чиновников, в акции приняли участие руководители крупных зарубежных компаний. Для посадки деревьев было подготовлено 80 участков.

В прошлом году в рамках акции на территории Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка юнармейцы, военные лесники, представители правительства Подмосковья и ветераны Великой Отечественной войны высадили 1,5 тысячи деревьев, сообщает РИА Новости.

«Лес Победы» — российский эколого-патриотический проект по высадке именных деревьев в память о павших во время Второй мировой войны.