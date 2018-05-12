Глава Подмосковья запустил акцию «Лес Победы»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт акции «Лес Победы». Он призвал высаживать деревья в память о ветеранах Великой Отечественной войны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Мы начинали акцию, когда участвовало по всему Подмосковью только 1,5 тысячи человек. А уже третий год подряд в ней участвует порядка 200 тысяч. В каждом муниципалитете, в каждом городе мы разбиваем аллеи, скверы, новые парки», — сказал Воробьев.

Акцию в качестве почетных гостей посетили ветераны Великой Отечественной войны, в частности 92-летний Иван Походаев и 91-летний Назят Садыхов.

Глава Подмосковья совместно с многодетной семьей высадил сеянцы сосны и дуба. Помимо губернатора и чиновников, в акции приняли участие руководители крупных зарубежных компаний.

Для посадки деревьев было подготовлено 80 участков. Всем участникам акции выдавались сеянцы и рабочий инвентарь.

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