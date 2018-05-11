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Власти Подмосковья рассказали об организации детского отдыха

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Свыше 1,2 тысячи лагерей дневного пребывания откроется в Московской области в конце месяца. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 11 мая.

«В 2018 году планируется организовать занятость и оздоровление максимального количества детей из малообеспеченных семей, из неблагополучных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, состоящих на профилактическом учете в образовательных организациях», — говорится в сообщении.

Лагеря будут иметь разную направленность: спортивную, православную, эколого-биологическую, краеведческую. Кроме того, в муниципалитетах Подмосковья будут работать оздоровительные площадки, полевые туристические лагеря, трудовые отряды и бригады.

В октябре 2017-го министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев заявил, что заброшенные пионерские лагеря, которые расположены на территории Московской области, планируется передать инвесторам для восстановления. Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил упростить выход на рынок детского отдыха новых компаний.

Прошлым летом в лагерях отдохнули свыше 307 тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет. На эти цели было выделено более 1,4 миллиарда рублей.

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