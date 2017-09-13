Более 300 тысяч подмосковных детей отдохнули летом в лагерях

Свыше 307 тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет, проживающих на территории Подмосковья, отдохнули этим летом в лагерях. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 13 сентября.

«На территории Московской области в период летней оздоровительной кампании в этом году функционировало 1337 лагерей, из которых 102 — стационарных загородных, 14 — палаточных, 1147 — с дневным пребыванием и 74 — труда и отдыха», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова.

Всего в консолидированном бюджете Московской области на организацию детского отдыха в текущем году предусмотрено более 1,4 миллиарда рублей, уточняется в сообщении.

Забралова подчеркнула, что власти Подмосковья проявили заботу и о детях, которые находятся в трудной жизненной ситуации:

«Так, например, на Черноморское побережье было направлено более восьми тысяч детей: 3400 — в Краснодарский край, 4761 — в Республику Крым».

8 августа сообщалось, что более 800 детей, проживающих в Подмосковье, отдохнут в этом месяце на побережье Черного моря.

29 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что ежегодно в оздоровительных лагерях региона отдыхают примерно 110 тысяч детей.