На территории Подмосковья заработают около 90 детских лагерей

Почти 90 детских оздоровительных лагерей будут работать летом в Московской области. Об этом сообщила региональный министр социального развития Ирина Фаевская, передает РИАМО в четверг, 25 мая.

Она добавила, что в этом году власти Подмосковья планируют дополнительно открыть девять реабилитационных центров на территории области. В 2016 году в регионе заработали десять таких учреждений.

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На оздоровительную кампанию, предназначенную для 350 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет, из консолидированного бюджета области выделено порядка 1,5 миллиарда рублей, уточняет издание.

1 января 2017 года вступил в силу закон о детском отдыхе, вводящий единые требования ко всем компаниям, занимающимся его организацией. Документом, в частности, устанавливаются требования к туристическим маршрутам и квалификации сотрудников. Следить за соблюдением установленных правил будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством.

Закон был подготовлен по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко после гибели детей на Сямозере.