Восемь сотен детей из Подмосковья отправили на отдых в Краснодарский край

Более 800 детей, проживающих в Подмосковье, отдохнут в августе на побережье Черного моря. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 8 августа.

Дети в возрасте от семи до 15 лет отправятся в лагеря «Полярные зори» в Анапе и «Радуга» в Туапсе. Четвертая смена в них стартовала накануне.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская напомнила, что в подмосковных лагерях четвертая смена начнется 10 августа. Этим летом в регионе работают около 1,1 тысячи школьных лагерей с дневным пребыванием детей и свыше сотни загородных.

29 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в оздоровительных лагерях региона отдыхают примерно 110 тысяч детей.

Всего на оздоровительную кампанию, предназначенную для 350 тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет, из консолидированного бюджета области в 2017 году выделено порядка 1,5 миллиарда рублей.