Воспитателя детского лагеря в Подмосковье арестовали по делу о педофилии

В Подмосковье по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетних (часть 3 статьи 135 УК РФ) заключен под стражу воспитатель из детского лагеря «Салют» в Рузском районе. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета России (СКР).

«В ходе допроса следователем подозреваемый полностью признал свою вину», — отмечено в тексте.

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По данным СКР, в ночь на 25 июля на территории лагеря подозреваемый совершил развратные действия без применения насилия в отношении двоих воспитанников 2005 года рождения.

19 июля сообщалось о направленном в суд деле 38-летнего жителя Коми, обвиняемого в демонстрации порнофильмов малолетним детям в лифте и на детской площадке. Потерпевшими признали троих девочек 7-8 лет. Мужчина прошел судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая выявила у него сексуальное расстройство в форме педофилии.