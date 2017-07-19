Житель Коми предстанет перед судом за показ порно детям в лифте

В Коми следователи направили в суд дело 38-летнего жителя города Ухты, демонстрировавшего порнофильмы малолетним детям в лифте, на детской площадке и во дворе. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

«Потерпевшими признаны три девочки в возрасте 7-8 лет. Они проживали по соседству с обвиняемым», — отмечено в тексте.

Злоумышленника задержали по горячим следам после того, как в мае одна из девочек рассказала о случившемся родителям, и они обратились в полицию.

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Находясь под стражей, мужчина прошел амбулаторную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты выявили у него расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии. «Он вменяем, однако нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра», — подчеркивают следователи.

Кроме преступлений против половой неприкосновенности малолетних (статьи 132 и 242), фигуранту вменяют незаконный сбор сведений о частной жизни человека, составляющих его личную или семейную тайну (часть 1 статьи 137 УК). В его телефоне обнаружили видео с некой женщиной, которое он записал тайно.