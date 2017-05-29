В Подмосковье предложили допустить на рынок детского отдыха новых бизнесменов

В Подмосковье работают 87 оздоровительных лагерей, ежегодно в них отдыхают около 110 тысяч детей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании координационного совета при президенте России по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. Его слова приводит «Подмосковье сегодня» в понедельник, 29 мая.

Воробьев предложил упростить выход на рынок детского отдыха новых компаний. «У нас появляются новые предприимчивые качественные бизнесмены, которые организуют различные детские лагеря, но сегодня на основании постановления правительства явное преимущество отдается тем, кто давно на рынке. Получается, что вход на рынок новых предприимчивых компаний затруднен», — цитирует главу региона агентство городских новостей «Москва».

25 мая региональный министр социального развития Ирина Фаевская сообщила, что в этом году власти Подмосковья планируют дополнительно открыть девять реабилитационных центров. На оздоровительную кампанию, предназначенную для 350 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет, из консолидированного бюджета области выделено порядка 1,5 миллиарда рублей.

1 января 2017 года вступил в силу закон о детском отдыхе. Документом, в частности, устанавливаются требования к туристическим маршрутам и квалификации сотрудников.