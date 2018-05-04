Губернатор Подмосковья вручил ветеранам ордена «За доблесть и мужество»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил девяти ветеранам Великой Отечественной войны ордена «За доблесть и мужество». Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 4 мая.

«Ордена получили участник освобождения Крыма Аркадий Сычев из Королева, совершивший 45 боевых вылетов в годы Великой Отечественной войны Георгий Новиков из Люберец, освободитель Вены, Будапешта, Праги Николай Герасимов из Подольска, участник Сталинградской, Курской битв, битвы за Днепр Николай Козлов из Королева, радист Александр Вагин из Пущина, участник освобождения концлагеря «Освенцим» Михаил Кабанов из Реутова, прошедший всю войну Николай Кузнецов из Лыткарина, военный врач Александра Прищенко из Рошаля, участник сражения на Курской Дуге, в Сталинградской битве, освободитель Украины и Белоруссии Николай Ханичев из Орехово-Зуева», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу сообщалось, что глава региона встретился с ветеранами и представителями молодежных организаций региона. «Ваша работа по патриотическому воспитанию молодежи бесценна», — сказал Воробьев, обращаясь к ветеранам.

17 апреля министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила о решении правительства оказать материальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны перед 9 Мая. Выплаты будут направлены более чем 87 тысячам человек.

Орденом «За доблесть и мужество» награждаются лица за смелые и решительные действия, совершенные на территории Московской области при выполнении воинского, гражданского, служебного долга, а также при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных ситуаций.