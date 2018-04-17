Россия
 
Последние новости
Размер рекордной взятки в Минобороны удвоился
Кремль вступился за пострадавших от блокировки Telegram
Из китайца извлекли проглоченную 20 лет назад зажигалку
Самодельная пушка и дрон террористов попали на видео
Московскую кофейню со скандалом заставили снять запрет на кормление грудью  
В России создали Царь-телефон с кнопками
Гомофобной стране предрекли отказ в праве проведения чемпионата мира по футболу
Умер актер сериала «Каменская»
Доказана возможность существования вымерших разумных существ
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе
Новости партнеров

Полмиллиона рублей направят на выплаты подмосковным ветеранам

Перейти в «Мою Ленту»

Правительство Подмосковья окажет материальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны перед 9 Мая, выплаты будут направлены более чем 87 тысячам человек. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 17 апреля.

«Сегодня правительство Московской области приняло постановление "О выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и о внесении изменений в порядок выплаты единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Участникам и инвалидам Великой Отечественной будет выплачено ко Дню Победы по 10 тысяч рублей; вдовам участников ВОВ, не вступившим в повторный брак, бывшим узникам концлагерей, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла — по пять тысяч рублей, уточняется в сообщении. Общая сумма выплат составляет более 537 тысяч рублей.

В декабре прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пленум ветеранских организаций, где вручил трем ветеранам Знак Преподобного Сергия Радонежского. Тогда же он отметил, что члены областного правительства регулярно встречаются и взаимодействует с представителями ветеранского движения. «Абсолютное большинство ветеранов ВОВ, ветеранов труда и других сделали много для Подмосковья», — сказал губернатор.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Воробьев вручил награды подмосковным ветеранам
Другие материалы рубрики
Россия00:06Сегодня

«Хмельные запахи шизофрении»

Кандидат от народа сбрил усы и собрал клоунов у себя в совхозе
12:16Сегодня

«Собратьев» погубившего Цоя автобуса покажут в Москве  

11:15Сегодня

Российских студентов вернут из недружественных стран

12:13Сегодня

Воробьев обозначил сроки появления чистой воды у жителей Подмосковья

11:5513 апреля

«Я с бабой работать не буду»  

Она забралась в самое сердце мужского мира, точнее — под капот
10:13Сегодня

Россияне стали вдвое чаще жаловаться на нарушение прав человека

15:4516 апреля

В Кремле прокомментировали удар США по Сирии

10:49Сегодня

В Думе составили винную карту для настоящих патриотов

Россия19:1512 апреля

Режим черного неба

Почему Красноярск стал одним из самых грязных городов России и как ему помочь
17:3216 апреля

Врачу-гематологу Мисюриной отменили приговор

04:18Сегодня

Мост с плакатом «"Газель" не проедет» поймал 146-ю жертву

10:5316 апреля

Школьница-отличница пожарила крабовое мясо на Вечном огне

Россия
«Хмельные запахи шизофрении»
Кандидат от народа сбрил усы и собрал клоунов у себя в совхозе
«Собратьев» погубившего Цоя автобуса покажут в Москве
Российских студентов вернут из недружественных стран
Режим черного неба
Почему Красноярск стал одним из самых грязных городов России и как ему помочь
«Это война против собственного народа»
Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут
Россияне стали вдвое чаще жаловаться на нарушение прав человека
В Думе составили винную карту для настоящих патриотов
Все материалы
Мир
Русская весна
Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе
Мэй объяснилась перед парламентом по поводу удара по Сирии
Десятки китайцев притворялись женщинами и сели в тюрьму
Трамп нашел замену своим военным в Сирии
Бахнули!
Трамп ударил по Сирии и отомстил Асаду за химическое оружие. Чем ответит Россия?
В больницах города Дума помогают пострадавшим в предполагаемой химической атакеГазуй, убивай
Кто на самом деле виноват в химических атаках в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Армянский бунт
Почему в Ереване штурмуют парламент и дерутся с полицией
Чиновник попался на взятках кониной, говядиной и Lexus
Александр ЛукашенкоБатька больше не диктатор
Лукашенко разлюбил Россию. Теперь ему рады на Западе
МИД Украины призвал готовиться к «худшему сценарию» в Донбассе
Армянская оппозиция заблокировала правительственные здания
Туркменскую молодежь перестали пускать за границу
В Армении объявили «бархатную революцию»
Все материалы
Экономика
Илон МаскНе вывозит
Tesla на грани банкротства. Как тебе такое, Илон Маск?
Откопать стюардессу
Ударом по «Русалу» США пытаются поднять собственную алюминиевую отрасль
Названы марки опасных пельменей
Российские тюрьмы затянут пояса
Россияне закупились котами после обвала рубля
Раскрыт план защиты России от жестких санкций США
Санкции против США стали неожиданностью для российских министерств
Все материалы
Силовые структуры
Старшие по мечети
Мусульмане в тюрьмах живут по своим законам. Воры им не власть
Цепные псы
Они наплевали на закон и открыли охоту на авторитетов. Их прозвали «Белой стрелой»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Главарь раскрытой в России ячейки ИГ взорвался при задержании
Размер рекордной взятки в Минобороны удвоился
«Русский Илон Маск» умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО
Осужденного за хищение миллиардов рублей банкира освободили от наказания
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты Falcon HeavyМаскам тут не место
Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Воистину воскрес
Кровожадные сектанты и быки из провинции устроили мясорубку в Америке: Far Cry 5
Выявлен надежный способ избежать сердечного приступа
Доказана возможность существования вымерших разумных существ
Найдены сокровища таинственно исчезнувшего короля викингов
Американские «Свобода» и «Независимость» оказались «плавучей кучей мусора»
Все материалы
Спорт
Федор СмоловДосвистелись
Российский футбол сотрясают скандалы. Виноваты судьи, страдают игроки и фанаты
Гомофобной стране предрекли отказ в праве проведения чемпионата мира по футболу
В РФПЛ пожелали штрафовать за критику судей
Судья вернул футболистов из раздевалки и заставил бить пенальти
Россиянин и американец устроили побоище в матче НХЛ
Юную россиянку отлучили от тенниса за мамины таблетки
Футболист российского клуба узнал о существовании Перми из «Реальных пацанов»
Все материалы
Культура
Старые пердауны
Главная театральная премия страны: шутки из «Аншлага», зеки и совок
«Грязная сторона раскованного поведения»
Оголенные девицы, пьянь и псы в объективе самого дикого фотографа современности
The Jesus and Mary Chain «Быть пьяным — это норма»
На их концертах фанатам разбивали лица битами. Теперь они едут в Россию
Рэпер ЛСП обосновал предложение анилингуса юной фанатке
Умер актер сериала «Каменская»
Бывшая солистка «Ленинграда» предложила провести с ней время за деньги
Актера из «Оно» нашли мертвым после вызова полиции
Все материалы
Интернет и СМИ
Узкий круг
В Северной Корее есть те, кто смотрит порно. Что делают остальные?
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
«Вы шалаву не видели?»
Пуритане из телевизора с упоением обсуждают сексуальную жизнь россиян
Роскомнадзор испытал трудности
Роскомнадзор заблокировал свыше двух миллионов IP-адресов из-за Telegram
Креативное резюме программиста c лопатой запутало работодателя
Блогер превратилась в монстра в попытках угодить подписчикам
Все материалы
Ценности
Вивьен ВествудРыжая бестия
Она спала с Sex Pistols и придумала рваные джинсы
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Куртизанка в мехах
Она прошла путь от проститутки до хозяйки Аргентины
Китайская паранджа спасла бедных афганских женщин
Канье Уэста забьют эскизом Гоши Рубчинского
Темнокожему ребенку провели терапию волосами Меган Маркл
В косметике нашли отходы животных
Все материалы
Путешествия
Потерянный рай
Его жители были богаты, а храмы — роскошны. Теперь это город-призрак
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Дзебик в стране баунти
Приключения москвича на надувном катамаране среди райских островов и папуасов
Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
Россия возобновила полеты в Египет
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»
Россиянин уехал в Египет и выжил. Повторять не рекомендуется
«Открой дверь! Я знаю, этот сукин сын у тебя!»
Россиянин прожил зиму в фавелах. Туда боится ходить даже спецназ
Все материалы
Из жизни
«Вместо чаевых мне вручили мешочек марихуаны»
Россиянин уехал в США, поработал таксистом и ушел в американскую армию
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Сильная и независимая
Она сбежала из Ирана в Россию, открыла ресторан и рисует обнаженку
Бразилец лишился ноги после нападения акулы
Американка потратила состояние на внешность подружки кролика Роджера
Ирландец засудил жену за «невыносимое» поведение тещи
В Амстердаме поставили будку самоубийств
Все материалы
Длительный тест BMW X3
Привыкаем (или все-таки нет?) к подвеске, делаем выводы и считаем расходы
Авиамоторы на автомобилях
Десять машин с двигателями от самолетов и вертолетов
«Форды» не для России
Экзотические и редкие модели, которые никогда не продавались в нашей стране
«Возьмите в дорогу пистолет»
Что советовали женщинам-водителям сто лет назад
Седан Lada Vesta стал вседорожником с 20-сантиметровым клиренсом
Volkswagen больше не хочет быть «слишком немецким»
Названа рублевая цена нового Volkswagen Touareg
Все материалы
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»
Дети превратили жизнь отца в ад, когда он купил новой жене квартиру в Москве
Снова вверх
В Москве подорожают даже самые страшные и убитые квартиры
Точка сборки
Какими были первые «Бухольмены» и «Хули»: империя ИКЕА от 1950-х и до наших дней
Фигвам называется
Угадайте дома из любимых советских мультфильмов: тест
Россияне начнут отрабатывать долги за ЖКХ
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Россиянин купил дом у свидетелей Иеговы и остался ни с чем
Все материалы