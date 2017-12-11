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Воробьев вручил награды подмосковным ветеранам

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Андрей Воробьев
Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пленум ветеранских организаций, который проходит в зале приемов дома регионального правительства. Подмосковные ветераны отметили 30-летие своего движения, передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 11 декабря.

Воробьев вручил трем ветеранам Знак Преподобного Сергия Радонежского. «Рад видеть наших дорогих, уважаемых, опытных, очень неравнодушных граждан страны и Подмосковья. Мне очень приятно сегодня иметь возможность поприветствовать вас, выступить, увидеть, наградить, сказать теплые слова за все то, что абсолютное большинство наших ветеранов Великой Отечественной войны, труда и по различным направлениям, делают для нашего Подмосковья», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что члены областного правительства регулярно встречаются и взаимодействует с представителями ветеранского движения. «Абсолютное большинство ветеранов ВОВ, ветеранов труда и других сделали много для Подмосковья. Я благодарю ветеранов, которые посещают наши школы, коллежи. Кто не устает, находит время для разговоров с молодыми людьми», — добавил губернатор.

Участники пленума Московского областного совета ветеранов подвели итоги 2017 года. Областная ветеранская организация является самой крупной в регионе, в нее входит более полутора тысяч человек. Главные направления организации — защита прав и интересов пенсионеров и ветеранов, работа с молодежью.

22 мая сообщалось, что специалисты подготовили предварительную концепцию музея имени Зои Космодемьянской, строительство которого должно начаться в Рузском городском округе Московской области в 2018 году. Проект предполагает, что экспозиция будет строиться по хронологическому принципу, начиная с зала предвоенного времени 1940-х годов.

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