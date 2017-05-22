В Подмосковье разработали концепцию музея Зои Космодемьянской

Специалисты подготовили предварительную концепцию музея имени Зои Космодемьянской, строительство которого должно начаться в Рузском городском округе Московской области в 2018 году. Об этом сообщается на сайте главного управления архитектуры и градостроительства региона в понедельник, 22 мая.

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Проект предполагает, что экспозиция будет строиться по хронологическому принципу. «Свою экскурсию посетитель начинает с зала предвоенного времени 1940-х годов, переходит в учебный класс, далее в зал, где представлена реконструкция военных действий Подмосковья, переходит в зал, посвященный жизни, подвигу и смерти Зои Космодемьянской», — цитирует пресс-служба главного архитектора Подмосквья Михаила Хайкина. По его словам, центральный зал экспозиции — памяти и вечной славы героев — планируется выполнить в форме звезды.

Помещения будут оборудованы интерактивными панорамными экранами. Экскурсионный маршрут будет построен так, чтобы он был удобен лицам с ограниченными возможностями.

Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, посмертно удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. В ноябре 1941 года партизанка была схвачена и замучена офицерами 332 полка вермахта. В годы войны и послевоенное время Космодемьянская олицетворяла собой героизм советского народа, ей посвящены многочисленные литературные произведения, фильмы, картины и скульптуры.