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Свыше 90 тысяч человек отпразднуют День Победы в Подмосковье

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Более 90 тысяч человек примут участие в праздновании Дня Победы в подмосковных парках культуры и отдыха. Об этом в четверг, 3 мая, сообщается на сайте правительства Московской области.

«В День Победы в 40 подмосковных парках культуры и отдыха пройдет более 70 мероприятий, посвященных этому празднику. Среди мероприятий — акция "Георгиевская ленточка", викторины, конкурсы, мастер-классы, концерты», — рассказала министр культуры региона Оксана Косарева.

К примеру, в городском парке культуры и отдыха Щелковского муниципального района проведут историческую реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны, полевую кухню смогут попробовать посетители парка культуры и отдыха городского округа Жуковский, уточняется в сообщении.

17 апреля министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила о решении правительства оказать материальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны перед 9 Мая. Выплаты будут направлены более чем 87 тысячам человек.

В декабре прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пленум ветеранских организаций, где вручил трем ветеранам Знак Преподобного Сергия Радонежского. Тогда же он отметил, что члены областного правительства регулярно встречаются и взаимодействует с представителями ветеранского движения. «Абсолютное большинство ветеранов ВОВ, ветеранов труда и других сделали много для Подмосковья», — сказал губернатор.

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