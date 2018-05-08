Губернатору Подмосковья вручили присужденный прадеду в 1943 году орден

Губернатор Московской области Андрей Воробьев с отцом, членом Совета Федерации, Героем России Юрием Воробьевым и детьми получил удостоверение к награде «Орден Красной Звезды», к которой был представлен прадед губернатора, участник Великой Отечественной войны Василий Васильевич Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области на странице в Instagram.

«Мы обратились в Подольский госархив и узнали подробности того, как воевал мой прадед. Обнаружилось, что он был удостоен ордена Красной Звезды, но не получил эту награду, — сказал Андрей Воробьев. — Благодаря военному комиссариату, министерству обороны, мы вместе с детьми пришли, чтобы получить эту награду в канун 9 мая. Это почетно и важно для нас, гордимся и считаем этот день очень торжественным».

Василий Васильевич Воробьев был командиром минометного расчета 15 гвардейского стрелкового полка 2 гвардейской стрелковой дивизии. Орден был присужден в 1943 году за боевые подвиги. Огнем из миномета он уничтожил 13 гитлеровцев и подавил 2 огневые точки врага.

«Великая Победа 1945-го года сопровождает историю каждой семьи в нашей стране. Так происходило и в нашей семье, — подчеркнул внук Василия Воробьева, член Совета Федерации ФС РФ Юрий Воробьев. — Поэтому сегодня мы привели и наших детей. Они еще маленькие, это событие не до конца ими осознанно, но пройдет время и это станет для них духовной основой».

За последние три года военный комиссариат Московской области помог найти около 11 тысяч наград участников военных действий.