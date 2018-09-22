Губернатор Подмосковья вместе с сыном посадил дерево

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с младшим сыном Михаилом принял участие в ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Вместе с учащимися гимназии имени Е.М. Примакова губернатор и его сын посадили саженцы липы в Одинцовском районе. «Стало доброй традицией высаживать деревья во вторую или третью субботу сентября. Эта акция объединяет огромное количество людей, самые разные коллективы — и трудовые, и школы, и просто жителей разных городов», — сказал Воробьев.

Как рассказал губернатор, первые акции проходили преимущественно в тех местах, где была массовая санитарная вырубка леса после короеда. По его словам, на данный момент проблема решена, но лес продолжают высаживать.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводится по инициативе губернатора в шестой раз. С 2013 года в ней приняли участие более 700 тысяч человек. Поучаствовать в ней могут все желающие. Подробная карта всех мест проведения посадок опубликована на сайте Комитета лесного хозяйства Московской области и на сайте акции.

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