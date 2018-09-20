Власти Подмосковья рассказали о востребованности центров материнства и детства

Свыше 13,5 тысячи новорожденных появились на свет в новых подмосковных центрах материнства и детства с начала года, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Дмитрий Марков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 20 сентября.

«Новые центры оснащены современной медицинской техникой — рентген-аппаратами, инкубаторами для выхаживания малышей, аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных и их мам», — сказал Марков.

Он подчеркнул, что в учреждениях работают высокопрофессиональные специалисты, «которые способны оказать медицинскую помощь самого высокого уровня». По его словам, центры пользуются популярностью у жителей.

«Только с начала года в центре материнства и детства в Наро-Фоминске родилось более 3,2 тысячи малышей», — уточнил чиновник.

3 сентября в региональном правительстве сообщили, что всего в этом году в Московской области родились около 50 тысяч детей. Таким образом, регион продолжает занимать первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу повысить качество акушерской и неонатальной помощи в области. Он также отметил, что власти приняли решение увеличить финансирование сферы здравоохранения. Глава региона подчеркнул, что жители должны получать только качественные услуги, а местные медицинские центры должны быть конкурентоспособными.