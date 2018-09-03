Почти 50 тысяч детей родились в Подмосковье с начала года

Около 50 тысяч детей родились в Московской области с начала года, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 3 сентября.

Она отметила, что регион продолжает занимать первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, в свою очередь, отметил, в Подмосковье сформирована трехуровневая система акушерской и неонатальной помощи. По его словам, родильные дома на территории области оснащены современным оборудованием, беременные могут воспользоваться помощью родовспомогательных учреждений.

«В минувшем году мы открыли пять новых центров материнства и детства, что позволило увеличить долю спасенных детей, рожденных с экстремально низкой массой тела, до 90 процентов», — сказал министр.

Ранее сообщалось о снижении младенческой смертности в Подмосковье почти в два раза. По словам Маркова, это связано с эффективной работой родовспомогательных медучреждений, а также привлечением в регион высококвалифицированных специалистов. Он напомнил, что власти уделяют пристальное внимание вопросам демографии.