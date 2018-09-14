Свыше трех тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года

Свыше трех тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) проведено в Московской области с начала года, сообщила первый заместитель председателя регионального правительства Ольга Забралова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 14 сентября.

По ее словам, в результате проведенных процедур родилось более 1,3 тысячи детей. Всего в этом году запланировано выполнение порядка пять тысяч ЭКО, добавила она.

В свою очередь министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков отметил, за последние четыре года количество детей, рожденных в результате экстракорпорального оплодотворения, увеличилось более чем в пять раз.

Он подчеркнул, что ведомство пытается сделать эту медицинскую услугу доступней для местных жительниц. Так, по его словам, существенно сократилась длительность ожидания процедуры. Оформить заявку на ЭКО можно по месту жительства.

Ранее Дмитрий Марков проинформировал, что регион лидирует в Центральном федеральном округе по рождаемости. Ведомство уделяет пристальное внимание вопросам повышения качества медицинской помощи в родильных домах. Кроме того, из регионального бюджета выделяются средства на закупку современного оборудования и высокоэффективных препаратов, заключил министр.

