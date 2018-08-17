Власти Подмосковья рассказали о доступности ЭКО

Свыше 1,1 тысячи детей родились в Подмосковье благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с начала года. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщается на сайте регионального правительства.

«С января по июль было выполнено более 2,6 тысячи процедур ЭКО за счет средств ОМС», — сказала первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова.

По ее словам, всего в текущем году планируется выполнение порядка пяти тысяч процедур.

В свою очередь, министр здравоохранения Мособласти Дмитрий Марков отметил, что за четыре года количество рожденных детей в результате ЭКО увеличилось более чем в пять раз. Он добавил, что за последние несколько лет методики ЭКО усовершенствовались, а процедура стала более доступной.

«Длительность ожидания процедуры составляет не более 30 дней. В первую очередь для оформления квоты на ЭКО за счет ОМС необходимо пройти предварительное обследование в женской консультации по месту жительства», — пояснил министр.

Ранее Марков заявил, что Московская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по рождаемости. По его словам, власти уделяют большое внимание вопросам улучшения качества услуг в родильных домах. Министр напомнил, что в регионе действует трехуровневая система помощи роженицам.