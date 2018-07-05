Россия
 
Последние новости
Кремль открестился от проработки пенсионной реформы
Пытавшемуся уплыть в Японию на плоту россиянину придумали наказание
Бывший тренер сборной Испании назвал победу России торжеством антифутбола
Сарай в Москве выставили на продажу за 800 тысяч рублей  
Массовая драка сибирских подростков попала на видео
Нефтяников обложили новым 50-процентным налогом
Жара сгубила два десятка канадцев
Древний ребенок помог ученым определиться с прямохождением человека
Суд оправдал оскорблявшего русских литовского чиновника
Неймару посоветовали продолжать падать
Новости партнеров

Власти Подмосковья рассказали о работе школ для усыновителей

Перейти в «Мою Ленту»

Свыше одной тысячи детей-сирот в Подмосковье устроены в приемные семьи в первом полугодии текущего года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. Ее слова приводятся на сайте регионального правительства в четверг, 5 июля.

«В регионе работает 72 школы подготовки приемных семей. С начала года их посетило уже более 1200 потенциальных усыновителей. Занятия в них проводят психологи, социальные педагоги, медики, юристы», — сказала она.

Забралова подчеркнула, что подмосковные службы для сопровождения замещающих семей регулярно демонстрируют свою эффективность. «За первое полугодие почти 500 человек, прошедших школу приемных родителей, взяли детей, оставшихся без попечения родителей», — заключила зампред.

На данный момент в Подмосковье насчитывается чуть более 4 тысяч приемных семей, 190 из которых созданы в этом году. Всего в Московской области проживает порядка 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уточняется в сообщении.

26 июня губернатор региона Андрей Воробьев вручил ключи от новых квартир детям-сиротам в Химках. Он отметил, что власти успешно выполняют федеральную программу по предоставлению жилья льготной категории граждан. Он пожелал молодым жителям Подмосковья найти призвание и самореализоваться.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Андрей Воробьев вручил ключи от квартир детям-сиротам в Химках
Власти Подмосковья и Москвы займутся совместной организацией детского отдыха
600 подмосковных сирот устроили в семьи с начала года
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Представить не могут, в каком аду живут наши семьи»

Она растит инвалида. Полицейские хотят посадить ее из-за запрещенного лекарства
11:28Сегодня

Ухудшение качества знаний у школьников заметило подавляющее число россиян

17:14 4 июля

Два человека погибли после столкновения пассажирского поезда с «КамАЗом»

05:04Сегодня

«Калашников» решил изменить закон «Об оружии»

Россия00:03 2 июля

«Пациент мертв, но сведений об этом нет»

Россияне умирают от рака. Статистика это скрывает?
16:39 4 июля

Директор вуза получила шесть лет тюрьмы за хорошие оценки

03:44Сегодня

Составлен портрет типичного отправителя денег в России

16:21 4 июля

Социологам предложили разрешить говорить на запретные темы

Россия00:08 4 июля

«Люди не любят рожать без перерыва»

Россиян перестал интересовать секс. Но мы не вымрем
11:07 2 июля

Путин присвоил военным частям имена украинских городов

02:15Сегодня

Главного решателя вопросов в Дагестане обыскали и уволили

15:39 4 июля

Определена судьба льгот после повышения пенсионного возраста

Россия
«Представить не могут, в каком аду живут наши семьи»
Она растит инвалида. Полицейские хотят посадить ее из-за запрещенного лекарства
Ухудшение качества знаний у школьников заметило подавляющее число россиян
«Пациент мертв, но сведений об этом нет»
Россияне умирают от рака. Статистика это скрывает?
«Люди не любят рожать без перерыва»
Россиян перестал интересовать секс. Но мы не вымрем
«Калашников» решил изменить закон «Об оружии»
Директор вуза получила шесть лет тюрьмы за хорошие оценки
Составлен портрет типичного отправителя денег в России
Все материалы
Мир
«Новичок» снова ударил по Британии
Новые жертвы на грани смерти. С отравления Скрипалей прошло четыре месяца
Тысячи людей эвакуированы из-за забравшейся на Статую Свободы женщины
Жара сгубила два десятка канадцев
Предложение Трампа вторгнуться в Венесуэлу фраппировало окружающих
Расплавившийся от жары асфальт расстроил и обогатил водителей
Обсуждающего Сирию министра перебил собственный телефон
США пригрозили России «драконовскими мерами»
Все материалы
Бывший СССР
«Пусть Москва лежит в руинах»
Украинские националисты учат детей убивать русских
Суд оправдал оскорблявшего русских литовского чиновника
В Киеве разъяснили необходимость изучения русского языка
В Киеве задумались о создании Мурманских и Барнаульских полков
Штыки друзей
Почему Приднестровье не хочет отпускать российских миротворцев
Киев передал суду в Гааге списки воевавших за ДНР и ЛНР иностранцев
В Таджикистане в теле младенца нашли 10 иголок
Все материалы
Экономика
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
Игорь Сечин встретился с руководителем Тюменской области Александром Моором
Обман россиян с бензином объяснили испарениями
Судоверфь «Звезда» в Приморье обрастет технологическими предприятиями
Производители лекарств предрекли рост цен из-за требований ФСБ
Новый Lexus ES приехал в Россию
Раскрыта судьба полученных от повышения НДС денег
Все материалы
Силовые структуры
Отфутболили
Что случается с иностранными болельщиками в России: коварный тест
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
На Украине расправились с фигурантами дела об убийстве лидера «Оплота» Жилина
Четвертый за неделю зек сбежал из красноярской колонии
Ростовских борцов с наркотиками поймали с наркотиками на рабочем месте
Уралец с ружьем сел в трактор и отомстил соседям за смерть гусей
Все материалы
Наука и техника
«Россия скатывалась в Cредневековье»
Зачем большевики утопили в крови древнейший русский город
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Полетали и хватит
«Роскосмос» отдаст все за самую бесполезную ракету России
За один F-35 дали 2,5 Су-57
Американский корабль впервые поднимет МКС
Все материалы
Спорт
Капитан Ураган
У Англии новый герой. Он разносит соперников и творит историю
Неймару посоветовали продолжать падать
Власти откажут сборной России в деньгах за игру на ЧМ
Еще две команды на чемпионате мира по футболу лишились тренеров
Роналду приготовился к переезду в Италию
Роналдо вступился за Неймара и пошел против судей
Подсчитано время лежания Неймара на газоне
Все материалы
Культура
Капкан эволюции
Почему женщины влюбляются в геев и возможен ли идеальный брак без любви
«Думала, что умру при виде Рианны»
Сара Полсон о «8 подругах Оушена» и «Американской истории ужасов»
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
Звезда «Бората» посвятит следующий фильм Трампу
Девять артистов «Театра.doc» вышли со спектакля и были задержаны полицией
Актера похитили, избили, раздели и продержали 30 часов в ванне
Победителя «Евровидения-2018» уличили в плагиате
Все материалы
Интернет и СМИ
Неприкасаемые
Северной Корее не нужны ядерные бомбы. У Ким Чен Ына есть кое-что помощнее
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Простите, парни, что поливал вас дерьмом на каждом углу»
Россия уделала Испанию на чемпионате мира. Вся страна в шоке и ликует
Звезда команды КВН «Пирамида» умер в 33 года
Американку уволили за желание побыть с тяжелобольным сыном
Раздраженная кошка на панораме Google вызвала ажиотаж в сети
Половина роутеров россиян оказалась в опасности
Все материалы
Ценности
Парни в фуражках
Их боялись, над ними смеялись, но им подражали
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Под мостом
Воровские звезды, купола и много мата: грузинский авторитет удивил Париж
Платье и шляпа как у Меган Маркл пошли нарасхват
Знаменитости выбрали идеальное положение ног для пляжных фотографий
В США начали продавать футболки против Трампа
Селена Гомес продемонстрировала уличный стиль Нью-Йорка
Все материалы
Путешествия
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Облака изысканной кухни
В популярном московском ресторане появился новый шеф
Раскрыты малоизвестные факты о еде в самолетах
Названы самые воруемые вещи в аэропортах
«Натали Турс» аннулировала все туры
Глава «Натали Турс» обвинил сборную России в проблемах компании
Все материалы
Из жизни
«Повезло, что я не вмазал ей по лицу»
Уличные банды устроили рэп-террор. Не щадят даже бабушек
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Очередь за квартирами как в СССР»
История москвички, переехавшей в Швецию
Американка постеснялась своей бедности и почти лишилась ноги
Учительница осталась без секса на 15 лет из-за редкой болезни
Отважная енотиха подралась с рысью ради своих детенышей
Боявшийся воды студент преодолел страх и утонул
Все материалы
Доработанные суперУАЗы
Ульяновские внедорожники, которые «прокачали» иностранцы
За Йоахима Лева
Немцы порвали «бензиновый» рекорд гонки Пайкс Пик на электромобиле
Внедорожники из суперкаров
Раньше они разгонялись до 300 км/ч, а теперь могут это делать и на бездорожье
Это тоже Mercedes?
Мерседесы, о существовании которых никто не догадывается
Fiat 500 превратили в «пляжный» пикап со встроенным душем
Появились все подробности о новом Suzuki Jimny
Volkswagen сделает Golf R слабее на 10 лошадиных сил
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы