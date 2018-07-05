Власти Подмосковья рассказали о работе школ для усыновителей

Свыше одной тысячи детей-сирот в Подмосковье устроены в приемные семьи в первом полугодии текущего года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. Ее слова приводятся на сайте регионального правительства в четверг, 5 июля.

«В регионе работает 72 школы подготовки приемных семей. С начала года их посетило уже более 1200 потенциальных усыновителей. Занятия в них проводят психологи, социальные педагоги, медики, юристы», — сказала она.

Забралова подчеркнула, что подмосковные службы для сопровождения замещающих семей регулярно демонстрируют свою эффективность. «За первое полугодие почти 500 человек, прошедших школу приемных родителей, взяли детей, оставшихся без попечения родителей», — заключила зампред.

На данный момент в Подмосковье насчитывается чуть более 4 тысяч приемных семей, 190 из которых созданы в этом году. Всего в Московской области проживает порядка 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уточняется в сообщении.

26 июня губернатор региона Андрей Воробьев вручил ключи от новых квартир детям-сиротам в Химках. Он отметил, что власти успешно выполняют федеральную программу по предоставлению жилья льготной категории граждан. Он пожелал молодым жителям Подмосковья найти призвание и самореализоваться.

