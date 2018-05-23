600 подмосковных сирот устроили в семьи с начала года

Более 600 детей, оставшихся без попечения родителей, устроили в приемные семьи в Подмосковье с начала года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 23 мая.

«В регионе работает 72 школы подготовки приемных семей. Занятия в них проводят психологи, социальные педагоги, медики, юристы. Подмосковные службы для сопровождения замещающих семей регулярно показывают свою эффективность. По итогам первых четырех месяцев этого года более сотни человек, прошедших школу приемных родителей, взяли детей, оставшихся без попечения родителей, это на 21 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказала Забралова.

По ее словам, в Подмосковье насчитывается чуть более четырех тысяч приемных семей, 127 из которых созданы в этом году.

Всего в регионе проживает порядка 25 тысяч сирот, из них в замещающих семьях воспитываются более 15,6 тысяч человек, более 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей.

В мае прошлого года министр образования Подмосковья Марина Захарова сообщила, что за последние четыре года количество детдомов в регионе сократилось почти втрое — с 44 до 15.

Существуют различные формы устройства сирот в семьи: опека, усыновление, приемная семья, патронатное воспитание.