Воробьев заявил о важности храма Вооруженных Сил для региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важным проектов строительство на территории области храма Вооруженных Сил, который в среду,19 сентября, посетил президент России Владимир Путин и принял участие в освящении закладного камня комплекса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Подмосковье — это православный край и, конечно, очень приятно, что такой масштабный проект будет реализован на территории МО. И архитектурно это тоже имеет большое значение, очень привлекательно выглядит храм, впечатляет своими решениями архитектурными, вообще композиция сделана вся, на мой взгляд, сделана амбициозно», — сказал глава региона.

Воробьев добавил, что сегодня на территории области действуют около 1,5 тысячи храмов, все они, по его словам, полны прихожан.

Строительство религиозного комплекса в парке «Патриот» планируется завершить в год 75‑летия победы в Великой Отечественной войне. Молебен на начало строительства совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Проект комплекса предусматривает создание методического центра подготовки военного духовенства, конференц-залов, классов, а также выставочного пространства для мультимедийных экспозиций, говорится на сайте Кремля.