Патриарх Кирилл вручил Воробьеву православный орден

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл вручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву орден преподобного Серафима Саровского II степени за особый вклад в дело возрождения монастырей и храмов. Об этом Ленте.ру рассказали в региональном правительстве в понедельник, 23 июля.

«Хотел бы выразить сердечную благодарность Губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. В течение лет, что вы находитесь на посту, вы осуществляли свою работу, в том числе сердечное, искреннее взаимоотношение с церковью», — сказал патриарх во время награждения.

В декабре прошлого года Воробьева наградили медалью «В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви». Награду главе региона вручил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий на расширенном годовом собрании духовенства и мирян Московской епархии.

В пресс-службе главы региона напомнили, что Воробьев является сопредседателем попечительского совета благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению разрушенных святынь. При содействии фонда завершена реставрация более восьми церквей и храмов, еще около 20 объектов находятся в процессе восстановления. Воробьев часто лично инспектирует ход реставрационных работ в церквях, уточняется в сообщении.

Ранее Воробьев заявлял, что в задачи властей входит также активное содействие в восстановлении святынь на территории региона. Он отмечал, что в Подмосковье много православных храмов, но многие из них находятся «в плачевном состоянии». Верующие люди не должны лишаться мест для молитвы, подчеркивал он.