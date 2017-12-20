Воробьеву вручили медаль «В память 100‑летия восстановления патриаршества в РПЦ»

Губернатора Московской области Андрея Воробьева наградили медалью «В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви», передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 20 декабря.

Награду главе региона вручил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий на расширенном годовом собрании духовенства и мирян Московской епархии.

«Сегодня интересное важное событие, посвященное 100-летию патриаршества, я считаю, что в этот день на этом мероприятии мы должны быть вместе, чтобы еще раз подчеркнуть, показать, что значит православие в нашей жизни, в нашем Подмосковье. Такое партнерство очень важно», — сказал Воробьев.

Ювеналий, в свою очередь, отметил увеличение количества верующих в регионе. «Сегодня впервые за 40 лет, что я управляю Московской епархией, присутствуют активные миряне. В зале, где более трех тысяч мест, пустых мест нет. Это показывает, что за это время у нас миряне стали активно участвовать в различной деятельности прихода», — заключил он.

11 августа Андрей Воробьев вместе с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием посетили строящийся Никольский храм в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске. Культовое сооружение представляет собой двухуровневый собор общей вместимостью до 1,5 тысяч человек.