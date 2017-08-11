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Воробьев проинспектировал строительство Никольского храма в Красногорске

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Андрей Воробьев
Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием посетили строящийся Никольский храм в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на правительство региона.

Культовое сооружение представляет собой двухуровневый собор общей вместимостью до 1,5 тысяч человек.

«Была задумка в этом огромном микрорайоне, где проживает 50 тысяч человек, сделать такой храм, который бы стал достопримечательностью Подмосковья. Мы очень надеемся, что в следующем году подойдем к завершению строительства», — отметил Воробьев.

Митрополит Ювеналий уточнил, что в период больших праздников богослужения будут совершаться на двух этажах одновременно. Проводить службы в обновленном храме будут выпускники Коломенской духовной семинарии. «У нас прекрасная, одна из лучших в России семинарий в городе Коломне и мы уже готовим эти кадры», — сказал митрополит.

Кроме того, при соборе планируется организовать воскресную школу и библиотеку.

Строительство большого двухпрестольного Никольского храма идет в Павшинской пойме Москвы-реки, возле пешеходного моста, соединяющего Красногорск с Москвой. Верхний храм возведут в честь Николая Чудотворца, нижний — в честь Андрея Первозванного.

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